Arefe günü (bugün) belediyeler açık mı? 19 Temmuz Pazartesi günü belediyeler çalışıyor mu?
Afere günü belediyeler açık mı sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. 19 Temmuz Pazartesi arefe günü olması nedeniyle yarım gün resmi tatil olarak biliniyor. Bu yüzden pazartesi günü belediyelerin açık olup olmadığı da merak ediliyor. Peki arefe günü belediyeler açık mı? İşte konuyla ilgili bilgiler...
Arefe gününün 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle belediyelerin çalışma saatleri de araştırılan konulardan biri. Peki arefe günü belediyeler açık mı? İşte o bilgiler...
Arefe günü (19 Temmuz Pazartesi) belediyeler açık mı?
Belediyeler, normal şartlarda arefe günü yarım gün olarak yani saat 13:00'a kadar açık olacaktı. Ancak Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi (19 Temmuz) günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu. Bu nedenle pek çok kamu kurumu tüm gün kapalı olacak.
Ayrıca güvenlik, sağlık, kamu düzenini sağlama hizmetinde yer alan kamu kurumları ise bu kapsamda yer almayacak.