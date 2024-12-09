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Ardıçlı Gölü’nde buz pateni

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#Ardıçlı Gölü#Snowboard#Rafting
Ardıçlı Gölü’nde buz pateni
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 07:00

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’ndeki 1700 rakımlı Ardıçlı Gölü’nün yüzeyi buz tuttu.

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Adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapan, 20-25 santim buz tabakasıyla kaplanan gölde kayak antrenörü Canser Atila, buz pateni yaptı. Ergan Dağı’ndaki Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, 50 bin metreyi bulan 9 kayak pistiyle kayakseverlere ev sahipliği yapıyor. Merkezde kayağın yanı sıra buz pateni, snowboard, rafting, su kayağı, bot safari, dağ ve buz tırmanışı, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, trekking, yayla tatili, at safarisi, cirit gibi birçok spor faaliyetinin de yapılmasına imkan sağlanıyor. Buz tutan gölün üzerinde buz pateni yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli kayak antrenörü Canser Atila, “Bu mevsimde gölümüz, soğuklara yenik düşüp yaklaşık 20-25 santimetre buz kalınlığına ulaşıyor. Biz de bunu fırsat bilerek buz patenlerimizi takıp, çok güzel eğlenceli dakikalar geçirdik” diye konuştu. 

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#Ardıçlı Gölü#Snowboard#Rafting

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