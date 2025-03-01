Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı'na ateş açan şüpheli yakalandı

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Olay, dün öğle saatlerinde Ardeşen ilçesi Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, oturdukları sırada tesise gelen A.E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Kuyumcu 3 kurşunla ağır yaralandı, Seferoğlu'nun ayağına da 1 kurşun isabet etti. Saldırgan kaçarken, tesisteki görevlilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri ardından Müjgan Seferoğlu Kaçkar Devlet Hastanesi'ne, Mustafa Kuyumcu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli polislerin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Silahlı saldırı sonrası Ardeşen Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Kaymakamlıkça yapılan açıklamada, "Ardeşen Belediyesi sosyal tesislerinde yaşanan silahlı saldırı sonucu, Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu Gültekin yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve bilinçlerinin açık olduğu bildirilmiş olup, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu tedavi amaçlı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Olayın faili şüpheli A.E. tespit edilmiş olup, Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Olayda yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu'ya ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu Gültekin'e acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.