Arda’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Haberin Devamı

Şüphelilerden Sercan Baki Davran (27) tutuklanmış, E.E.K., Ş.T., H.M. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Sercan Baki Davran’ı ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı. Heyet, sanıklardan E.E.K.’ye 7 ay 15 gün, H.M.’ye 1 ay 15 gün, Ş.T.’ye 1 ay 15 gün ve H.A.’ya da 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanıklar hakkındaki cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı, 5 yıl denetime tabi tutulmalarına karar verildi.

‘OĞLUMU GERİ GETİRMEZ AMA İÇİM RAHATLADI’

Anne Raziye Baz, duruşma sonrası gazetecilere, adaletin yerini bulduğunu ifade ederek, “1 yıldır bu günü bekliyordum. Bu karar oğlumu geri getirmez ama en azından içim rahatladı. 17 yaşındaki çocuğumun da benim de hayatımı bitirdi” dedi.