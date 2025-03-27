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Arda’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

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#ANTALYA#Arda Bağuç#Sercan Baki Davran
Arda’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 07:00

ANTALYA Döşemealtı’ndaki bir oto yıkama dükkânında 7 Mart 2024’te, Arda Bağuç’un (17) intihar ettiği yönünde bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Bağuç’un tabancayla ateş edilmesi sonucu öldüğünü belirlemişti.

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Şüphelilerden Sercan Baki Davran (27) tutuklanmış, E.E.K., Ş.T., H.M. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Sercan Baki Davran’ı ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı. Heyet, sanıklardan E.E.K.’ye 7 ay 15 gün, H.M.’ye 1 ay 15 gün, Ş.T.’ye 1 ay 15 gün ve H.A.’ya da 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanıklar hakkındaki cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı, 5 yıl denetime tabi tutulmalarına karar verildi.

Arda’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

‘OĞLUMU GERİ GETİRMEZ AMA İÇİM RAHATLADI’

Anne Raziye Baz, duruşma sonrası gazetecilere, adaletin yerini bulduğunu ifade ederek, “1 yıldır bu günü bekliyordum. Bu karar oğlumu geri getirmez ama en azından içim rahatladı. 17 yaşındaki çocuğumun da benim de hayatımı bitirdi” dedi.

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#ANTALYA#Arda Bağuç#Sercan Baki Davran

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