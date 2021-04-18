Arda’nın annesi yoğun bakımda
Çorlu’daki tren kazasında eşini ve 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi.
Oğlunun ardından hukuk mücadelesi başlatan Mısra Öz, 6 gün önce yaptığı son Twitter paylaşımında, hastaneye yatırıldığını belirterek “Oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum” yazmıştı. Mısra Öz’ün yoğun bakıma alındığını ise dün öğle saatlerinde babası Mehmet Öz sosyal medyadan duyurdu. 2018 yılında, 25 kişinin öldüğü 317 kişinin de yaralandığı Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki Oğuz Arda, babası Hakan Sel’le birlikte hayatını kaybetmişti.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara