MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArdahan'ın yükseklerinde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
GeriGündem Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Deniz BAŞLI ARDAHAN (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 09:18,Son Güncelleme:/

Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Abone Olgoogle-news

ARDAHAN'da etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayoluun 2640 rakımlı Sahara Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım aksıyor. Ekiplerin iş makineleriyle ulaşıma açtığı yol, yoğun tipi nedeniyle yeniden kapanıyor. Kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Kara saplanan bazı araç sürücüleri karayolları ekiplerinden yardım istedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle