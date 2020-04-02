Ardahan'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Ardahan'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Yükseklikleri 3000 metreyi aşan dağlarla çevrelenmiş olan Ardahan, Türkiye'nin Artvin, Erzurum, Kars ve Gürcistan ile sınırı olan bir ilidir.

Ardahan İlçeleri

Ardahan, merkez ilçesi de dahil olmak üzere 6 adet ilçeye sahip bir ildir. Bu ilçeler ise şunlardır; Ardahan merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof'tur.

Ardahan Hangi Bölgede?

Ardahan, Türkiye'nin coğrafi konum olarak Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. İl, Karadeniz sınırında Kafkaslar üzerinde kurulmuş olup merkezi ilçesi Ardahan’dır. Ardahan, 19982 yılında bağlı olduğu Kars ilinden ayrılmış ve Türkiye'nin 75. ili olarak varlık göstermeye başlamıştır. Ardahan'ı çevreleyen ve yüksekliği 3000 metreyi aşan engebeli dağlar bulunmaktadır.

Ardahan Gezilecek Yerler

Ardahan, sahip olduğu köklü geçmişi itibariyle birbirinden farklı uygarlıkların izlerini taşımaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin ikinci, Türkiye'nin ise üçüncü en az nüfusa sahip ilidir. 6 adet ilçesi bulunan Ardahan'a görülüp keşfedilmeye değer pek çok yer varlık göstermektedir. Ardahan'a yolunuz düştüğünde mutlaka görmeniz gereken doğal güzelliklerin başında efsanelere konu olmuş Çıldır Gölü gelmektedir. Göl 123 kilometre kare alan kaplamakta olup bölgenin en büyük tatlı su gölü olma özelliğine sahiptir.

Ardahan yaz ve kış aylarında görülmeye değer bir atmosfer barındırır. Çıldır gölü ve Ardahan'ın görülesi bir başka doğal güzelliği olan Kula Nehri kış aylarında donar. Bu sayede adeta dev bir buz pateni sahasını andıran bir atmosferi barındırır hale gelir. Bu durum bu bölgeleri atlı kızaklarla dolaşmaya elverişli hale getirir. Böylece bölgeyi kış mevsiminde ziyaret edecekler için müthiş bir gezi deneyimini yaşama olanağı sunar.

Ardahan Tarihi Yerler

Tarihi çok eski çağlara uzanan Ardahan, bağrında pek çok medeniyetin izlerini taşır. Bu özelliğiyle tarihi yerler bakımından pek çok önemli bir zenginliğe sahiptir. Yolunuz Ardahan'a düştüğünüzde görebileceğini en ilgi çekici yapıların başında tarihi camiler gelmektedir. Bunlar; Ardahan Merkez Mevlit Efendi Camii, Posof Merkez Camii, Derviş Bey Camisidir.

Ardahan'da her biri birbirinden muhteşem manzara ve atmosfere sahip tarihi kaleler görülmeye değer niteliktedir. Bunlar; Ardahan Kalesi, Savaşır (Cancak) Kalesi, Kinzi Kalesi, Kalecik Kalesi, Sevimli Kalesi, Kurt Kale, Şeytan Kalesi, Altaş (Ur) Kalesi, Kazan Kale ve Kırnav Kaledir.

Ardahan'da keşfedebileceğiniz bir diğer ilgi çekici ve geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyan yer Akça Kale Ada Şehri kalıntılarıdır. Akçakale Ada Şehri ise, Çıldır Gölü üzerindedir. Alan arkeolojik sit alanını oluşturmaktadır.

Ardahan'da görülmeye değer bir başka seçenek ise Çıldır Taşköprü Kitabeleri olmaktadır. Çıldır Taşköprü Kitabeleri, Çıldır ilçesinin 30 km. güneyinde yer alan Taşköprü köyünün kuzeyindeki kayalıklar üzerinde bulunur. Bu kitabelerin Urartu Krallarından II. Sarduri’ye ait olduğu bilinmektedir.

Ardahan'da görülmeye değer bir başka tarihi değere sahip güzellikleri ise konaklar oluşturmaktadır. Bunlar; Dursun Soylu Konak, Haşimoğlu Rasim Bey Konağı olmaktadır. Haşimoğlu Rasim Bey Konağı Ardahan - Göle karayolu üzerinde bulunmaktadır. Konak, günümüzde Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır.

Dursun Soylu Konak ise, Ardahan il merkezinde, Halil Efendi Mahallesindedir. İki katlı bir yapıya sahip olan konak, eğimli piramidal bir çatı ile örtülüdür. Konak, Ardahan'da görebileceğiniz ilgi çekici niteliğe sahip tarihi yapılar arasın da yerini almaktadır. Ardahan sahip olduğu tüm tarihi ve doğal güzellikleriyle görülmeye değer beldelerden biridir.