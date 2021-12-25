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Ardahan'ın Göle ilçesi buz kesti! - 30 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu

#Ardahan#Göle#Soğuk Hava
Ardahanın Göle ilçesi buz kesti - 30 dereceyle Türkiyenin en soğuk yerleşim yeri oldu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava etkisi etkisini artırdı. Ardahan’ın Göle ilçesi gece ölçülen eksi 30 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 30 derece olarak ölçüldü.

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İl merkezlerinde kaydedilen en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 9, Ağrı’da 25, Ardahan’da 23, Erzurum’da 16, Kars’ta 21, Iğdır’da 8, Bayburt’ta 13 derece.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır’da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzincan’da 1, Erzurum, Kars ve Bayburt’ta 6, Ağrı ve Ardahan’da 13 derece olması öngörülüyor.

Bölgedeki kayak merkezlerinde kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi’nde 92, Ergan Kayak Merkezi’nde 34 ve Kop Kayak Merkezi’nde 28 santimetre olarak ölçüldü.

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