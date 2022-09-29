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Ardahan'daki 5 büyüklüğündeki depremin sesini kaydetti

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#Deprem#Ardahan#Göle
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 12:32

Ardahan'ın Göle ilçesinde önceki gün meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi, Sinop İl Özel İdaresi'nde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

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Göle’de önceki gün akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde ilçe merkezi ve bazı köylerdeki evlerde çatlaklar oluştu, bir köyün minaresi yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ses kaydı ortaya çıktı. Sinop İl Özel İdaresi'nde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu depremin, yer altındaki sesini kayıt altına aldı.

İnsan kulağının 20 Hz'den küçük frekansları işitemeyeceğini söyleyen Dr. Livaoğlu, "Deprem sinyaline ait frekanslarda genelde 20 Hz'den azdır. Bunu işitilebilir hale getirmek için sismometrelerin kaydettiği deprem sinyalinin örnekleme periyoduna bağlı olarak band hızı artırılarak sismogram (deprem kaydı) sıkıştırılır ve böylece frekans içeriği insan kulağının duyulabileceği eşiklere yükseltilir. Bu depremde sığ ve yakın alanda bulunan bir istasyon kaydını kullandık" dedi.

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Ardahandaki 5 büyüklüğündeki depremin sesini kaydetti

 

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#Deprem#Ardahan#Göle

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