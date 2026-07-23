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Ardahan'da zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Ardahan#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 11:18

Ardahan'da Yalnızçam Kayak Tesisleri Kavşağı'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 10.00'da Yalnızçam Kayak Tesisleri Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. AFAD, sağlık ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yaralılar bulundukları araçlardan çıkarıldı. 4 yaralı, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardahanda zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

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#Ardahan#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza

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