Ardahan'da sağanak sele dönüştü! Dere taştı, evleri su bastı

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Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak, Uğurtaşı köyünde sele neden oldu. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız devam eden ve köyün üst bölgelerinden gelen yağış nedeniyle köyünde sel baskını yaşanarak evleri su bastı.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti. Ekipler hasar tespit çalışması başlattı.