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Ardahan'da sağanak sele dönüştü! Dere taştı, evleri su bastı

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#Ardahan#Sağanak Yağış#Sel Baskını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 09:31

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Uğurtaşı köyünün ortasından geçen dere, etkili olan sağanakta taştı. Selde bazı evler ile bahçeleri ve tarım arazilerini su bastı.

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Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak, Uğurtaşı köyünde sele neden oldu. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız devam eden ve köyün üst bölgelerinden gelen yağış nedeniyle köyünde sel baskını yaşanarak evleri su bastı.

Ardahanda sağanak sele dönüştü Dere taştı, evleri su bastı

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti. Ekipler hasar tespit çalışması başlattı.
Ardahanda sağanak sele dönüştü Dere taştı, evleri su bastı

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#Ardahan#Sağanak Yağış#Sel Baskını

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