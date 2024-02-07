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Ardahan’da okullar üçüncü kez tatil edildi

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#Ardahan#Kar Tatili#Okul Tatili
Ardahan’da okullar üçüncü kez tatil edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 21:18

ARDAHAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime perşembe günü ara verildi.

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Kentte 5 Şubat gecesi başlayan ve 2 gün aralıksızdevam eden kar yaşığı yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koulları nedeniyle Ardahan’da okullar üçüncü kez tatil edildi. Tatil kararını sosyal medya hesabından duyuran Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ilçelerde sorun olmadığı için okulların açık olacağını, il merkezinde ise kar sorununun devam etmesi dolayısıyla tatil kararı aldıklarını duyurdu. Vali Çiçek’in paylaşımında şu ifadeler yar aldı:

"Değerli Ardahanlı hemşehrilerim, 5 ilçemizde belediye ekiplerinin ilçe içi yolları açması sebebiyle yarın (8 Şubat) eğitime engel bir durum yoktur. İl merkezindeki yollarımızda kar engeli devam ettiğinden öğrencilerimizin mağdur olmaması için tatil kararı alacağız.”

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#Ardahan#Kar Tatili#Okul Tatili

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