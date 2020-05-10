Ardahan'da mayıs ayında kar yağışı

Lapa lapa yağan kar yağışı kent merkezini bir anda beyaza bürüdü. Mayıs ayında çiçek açamaya hazırlanan ağaçlar da kar altında kaldı. Bazı ağaçların dalları kar yağışı nedeniyle kırıldı. Sabah saatlerinde kar sürprizi ile karşılaşan Ardahanlılar temizlik yaptılar. Mayıs ayında çok nadir kar yağışı gördüklerini dile getiren Ardahanlılar şaşırdıklarını söylediler.