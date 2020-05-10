MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArdahan'da mayıs ayında kar yağışı
GeriGündem Ardahan'da mayıs ayında kar yağışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Deniz BAŞLI/DHA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Ardahan'da mayıs ayında kar yağışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ardahan'da mayıs ayında kar yağışı
Abone Olgoogle-news

ARDAHAN'da uzun süredir aralıklarla etkili olan yağmur, dün gece yerini kar yağışına bıraktı.

Lapa lapa yağan kar yağışı kent merkezini bir anda beyaza bürüdü. Mayıs ayında çiçek açamaya hazırlanan ağaçlar da kar altında kaldı. Bazı ağaçların dalları kar yağışı nedeniyle kırıldı. Sabah saatlerinde kar sürprizi ile karşılaşan Ardahanlılar temizlik yaptılar. Mayıs ayında çok nadir kar yağışı gördüklerini dile getiren Ardahanlılar şaşırdıklarını söylediler.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle