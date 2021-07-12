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Gündem
Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,(DHA)-
Haber GiriÅŸ: 12.07.2021 - 08:28 | Son GÃ¼ncelleme:

Ardahan'da kuvvetli yaÄŸmur sele dönüÅŸtü!

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Ardahan'da kuvvetli yaÄŸmur sele dönüÅŸtü!

Ardahan'da etkili olan yaÄŸmur, Damal ilÃ§esinde sele dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°lÃ§ede birÃ§ok sayÄ±da ev su altÄ±nda kaldÄ±.Â

Kentte dÃ¼n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan yaÄŸmur, Damal ilÃ§esinde sele neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 ev suyla doldu, oturulamaz hale geldi. Sel anÄ±, cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Selin ardÄ±ndan bÃ¶lgeye giden AFAD ekipleri, hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.Â 

Ardahanda kuvvetli yaÄŸmur sele dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

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