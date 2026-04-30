Ardahan'da korkunç olay! Kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu, damadı gözaltında

#Ardahan#Kayıp#Cinayet
Ardahanda korkunç olay Kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu, damadı gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 09:11

Ardahan'da kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Müslümat Özer, jandarma tarafından evinin ahırında ölü bulundu. Başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenen Müslümat Özer'in damadı G.S. gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan Müslümat Özer'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Özer'i evinin ahırında ölü buldu. Müslümat Özer'in başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.

Ardahan Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin Müslamat Özer'in damadı G.S. olduğunu belirledi.

Olayın ardından kaçtığı tespit edilen G.S., JASAT ekibi tarafından Erzurum'da yakalayarak gözaltına aldı.

#Ardahan#Kayıp#Cinayet

