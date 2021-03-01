Ardahan’da kar yağışı

Ardahan’da kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışı sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri de çatılarda oluşan ve insan hayatını tehdit eden buz sarkıtlarını temizledi. Bazı vatandaşlar ise kardan adam yaparak karın keyfini çıkardılar. Yapılan ölçümlere göre, ilde en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 10 derece ile Göle ilçesi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Damal'da 9.1, Çıldır’da 6.9, Hanak'ta 6.8, Posof'ta 3.2 dereceyi gösterdi. Ardahan kent merkezinde ölçülen en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 6 derece oldu.