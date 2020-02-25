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Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 16:58,Son Güncelleme:/

Ardahan’da kar ve tipi ulaşımı aksattı

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Ardahan’da kar ve tipi ulaşımı aksattı
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ARDAHAN’da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Şavşat Karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oldu. Ardahan- Şavşat Karayolu'nun 2470 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Yol, valilik kararıyla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Ekipler, yola dubalar koyarak, araçların geçişini engelledi.

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