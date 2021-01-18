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Gündem
Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

Ardahan’da kar ve tipi etkili oldu

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Ardahan’da kar ve tipi etkili oldu
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ARDAHAN'da, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Tipi nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçiti'nde ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle sağlandı. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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