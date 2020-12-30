MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArdahan'da jandarma, köylerde KADES’i anlattı
GeriGündem Ardahan'da jandarma, köylerde KADES’i anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Deniz BAŞLI/ ARDAHAN (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Ardahan'da jandarma, köylerde KADES’i anlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ardahan'da jandarma, köylerde KADES’i anlattı
Abone Olgoogle-news

ARDAHAN'da kadın ve çocukların şiddete maruz kalmasının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmada jandarma ekipleri, köylerde görüştükleri kadınların cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi.

Ardahanda jandarma, köylerde KADES’i anlattı
Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önüne geçmek için Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerde ev ev gezerek bilgilendirme çalışması yaptı. Jandarma ekipleri, köylerde yaşayan ev hanımlarına Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi. KADES Programı uygulaması kadınların cep telefonlarına indirildi. Jandarma ekipleri, KADES uygulamasının kolaylıkla indirilebileceğini anlatarak, kişinin ad, soyad, TC kimlik no, doğum yılı ve telefon numarası ile uygulamaya giriş yapılabildiğini söyledi. Ayrıca kadın ve çocukların acil bir durum ile karşı karşıya kaldığında konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan 'Acil Destek' butonuna dokunarak ihbarın gerçekleştirilebileceği uygulamayı gösterdi. KADES ile şiddete maruz kalan kadınların ihbarı üzerine polis veya kolluk kuvvetlerinin olay yerine hemen ulaşması hedefleniyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle