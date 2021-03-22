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Gündem
ARDAHAN (AA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Ardahan'da güvenlik güçleri tipinin dinmesini bekleyen araç sürücülerine çay ve yiyecek ikram etti

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Ardahan'da güvenlik güçleri tipinin dinmesini bekleyen araç sürücülerine çay ve yiyecek ikram etti

Jandarma, Ardahan-Posof kara yolunda yoğun kar ve tipinin dinmesini bekleyenlere çay ve yiyecek ikramında bulundu.

Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevki, etkili kar yağışı ve yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kısa süreliğine kapatıldı.
Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolunun Posof girişinde bekleyen sürücülere ve beraberindekilere çay ve yiyecek ikram etti.
Tipinin dinmesiyle yoluna devam eden tır sürücüleri, jandarmaya teşekkür etti.

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