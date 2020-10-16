Ardahanda, evdeki 10 kilo esrarı ’Ateş’ buldu

Hanak’a bağlı Yukarıaydere köyünde, E.E.ye ait evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği ’Ateş’ ile operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; çeşitli yerlere gizlenen, satışa hazır 10 kilo 312 gram kubar esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla sorgulanmak üzere gözaltına alınan şüpheli E.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.