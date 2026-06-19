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Ardahan'da dolu yağışı: Karayolu beyaza büründü

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#Ardahan#Ilgaz Dağı#Dolu Yağışı
Ardahanda dolu yağışı: Karayolu beyaza büründü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 08:59

Ardahan'ın Damal ile Posof ilçeleri arasında yer alan 2550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi’nde dolu yağışı etkili oldu.

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Kentte etkili olan dolu yağışı, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Posof'u Damal İlçesi'ne bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı ve çevresinde bu sabah etkili olan dolu, nedeniyle Ilgar Dağı geçidindeki karayolunda kıştan kalma manzaralar yaşattı.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması ve yolun kayganlaşması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yavaşlamak zorunda kaldı. Yağışın ardından karayolunda oluşan beyaz görüntü, kış mevsimini andıran manzaralar ortaya çıkardı.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olumsuzluk yaşanmaması için trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. Dolu yağışının etkisini kaybetmesinin ardından yollarda temizleme ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

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#Ardahan#Ilgaz Dağı#Dolu Yağışı

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