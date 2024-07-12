Ardahan'da çobanı yıldırım çarptı! 'Kıyafetlerim yanmaya başlamış ancak yağmur alevleri söndürmüş'

Haberin Devamı

Olay, 5 Temmuz akşam saatlerinde merkeze bağlı Sulakyurt köyü kırsalında meydana geldi. Hayvanları otlatmak için araziye götüren Sıraç Recep, aniden bastıran yağmur nedeniyle şemsiyesini açtı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine Recep, hayvanları çadıra götürmeye çalışırken sürü sahibi Emrah Tırpancı'nın (37) da yanına doğru geldiğini gördü. Bu sırada Sırac Recep’in yanına yıldırım düştü. Yaralanıp baygınlık geçiren Sıraç Recep’in üzerindeki kıyafetler tutuştu. Tırpancı da hafif yaralandı. Yağan şiddetli yağmurla birlikte kıyafetleri sönen Sırac Recep, bir süre sonra kendisini toparlayan Emrah Tırpancı'nın cep telefonuyla yaptığı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep, buradan da Erzurum'a sevk edildi.

Haberin Devamı

Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki tedavisi devam eden Sıraç Recep vücudunda sadece sol kolunun zarar görmediğini söyledi. Yağan yağmurun hayatını kurtardığını belirten Recep, "Yaylada hayvanları otlatıyordum. Aniden yağmur yağmaya başladı. Sürü sahibi de bize doğru geliyordu. Şemsiyeyi açtım ve hayvanları çadıra getirdiğim sırada büyük bir gürültü ile birlikte dayanılmaz acı hissettim ve bayılmışım. Şemsiyenin altında olduğum için kuru olan kıyafetlerim, otlattığım hayvanların sahibinin söylemesine göre yanmaya başlamış ancak yağan yağmur alevleri söndürmüş. Yoksa ölebilirdim. Şu anda vücudumun büyük bir bölümü yanmış durumda ancak sağlık durumum iyi" dedi.

'YILDIRIM' UYARISI: YÜZÜSTÜ YATAN, AĞAÇ ALTINA SIĞINANIN ŞANSI YOK

Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, son zamanlarda sıklıkla görülen ve ölümlere yol açan yıldırım düşmesine ilişkin uyarılarda bulundu. Dr. Fatih Kartal, "Hava raporlarını ve tahminlerini ciddi oranda takip etmemiz lazım. Eğer arazide yakalandıysak çök ve kapan yapmamız lazım. Bazı insanlar toprağa yüzüstü yatıyor. Bu doğru bir mantık değildir. Çünkü elektrik yüküne daha çok maruz kalıyor ve ciddi boyutta ölüm riski daha da artıyor. Havanın kötü olduğu durumlarda ağaç altlarına sığınan insanlar, yıldırıma direkt maruz kalıyor. Kapalı ortamlar tercih edilmelidir. Bunların hepsi biraz da o anda telaşa kapılıp ne yapacağımızı bilmemekten kaynaklanıyor" dedi.

Haberin Devamı