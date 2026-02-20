×
Ardahan'da buz tutan rampada TIR şoförleri mahsur kaldı! Araç kuyrukları oluştu

Güncelleme Tarihi:

Ardahanda buz tutan rampada TIR şoförleri mahsur kaldı Araç kuyrukları oluştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 09:41

Ardahan'da Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'na giden çok sayıda TIR, Akçakale köyü mevkisindeki rampada buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

Ardahan'da aralıklarla devam eden kar ve tipi, özellikle Kars-Çıldır kara yolunda yoğun buzlanmaya yol açtı. Küçük araçların kontrollü şekilde ilerleyebildiği yolda, ağır tonajlı TIR'lar rampayı çıkamayınca uzun araç kuyrukları oluştu.

Akçakale köyü yakınlarında mahsur kalan TIR şoförleri, araçlarını hareket ettirebilmek için yol kenarından kürekle aldıkları kumları buzlanan zemine sererek, araçlarını bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Karayolları ekipleri, buzlanan yolda tuzlama ve küreme çalışması başlattı. 

