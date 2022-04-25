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Ardahan'da bir kişi köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı! O anlar kamerada

#Ardahan#Kurt#Köpek

Ardahan'da köye inen kurt, evin önündeki köpeğe saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde köpeği, sahibinin kurdu sopayla kovalayarak kurtardığı anlar yer aldı.

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Olay, 12 Nisan günü saat 02.30 sıralarında, Posof ilçesine bağlı Balgöze Köyü'nde meydana geldi. Köye inen kurdun köpeğine saldırdığını gören Turgay Eraslan, evden aldığı sopa ile hayvanın üzerine doğru koştu. Kurt da Eraslan'ın geldiğini görünce köpeği bırakıp orman tarafına gitti. Eraslan, kurdu sopayla kovalayarak, köpeğini kurtardığı anların güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Ardahanda bir kişi köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı O anlar kamerada

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİĞİMDE ÇOK KORKUNÇTU"

Turgay Eraslan, "Sahur için kalktığımda köpeğimin havlaması üzerine dışarı çıktım. Işıkları yakıp baktığımda bahçede bir kurdun köpeğimi öldürmeye çalıştığını gördüm. Tekrar eve girip aldığım sopayla köpeğimi kurtarmak için hamle yaptım. Kurt da korkup kaçtı. Köpeğimin yaralarını pansuman ettim. Görüntüleri izlediğimde çok korkunçtu. Kurt, eve giren köpeği girip evden alıyor. Böyle bir şey hiç görmedim" dedi.

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Ardahanda bir kişi köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı O anlar kamerada

Ardahanda bir kişi köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı O anlar kamerada

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#Ardahan#Kurt#Köpek

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