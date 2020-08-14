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Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA)
Haber Giriş: 14.08.2020 - 17:15,Son Güncelleme:

Ardahan'da askeri araç bariyerlere çarpı: 5 yaralı

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Ardahan'da askeri araç bariyerlere çarpı: 5 yaralı
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ARDAHAN'da, askeri araç bariyere çarptı. Kazada, 5 asker yaralandı.

Kaza, Ardahan-Kars Karayolu çıkışının 1'inci kilometresinde meydana geldi. Kars yönüne giden askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 5 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler, tedbir amaçlı Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinde askeri yetkililer inceleme yaptı.

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