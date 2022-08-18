Ardahan'da 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla araçta arama yaptı. Araç içindeki 'kestane', 'çiçek' ibareleri bulunan tenekelerde 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi.

Polis, 2 şüpheli üzerinde yaptığı aramada ise sahte olduğu değerlendirilen 100 TL'lik banknot buldu.

Şüpheliler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' ile 'parada sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldı.