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Ardahan'da 15 gündür kayıptı! Yaylada cansız bedeni bulundu

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#Ardahan#Damal#Kayıp
Ardahanda 15 gündür kayıptı Yaylada cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 13:14

Ardahan’ın Damal ilçesinde 15 gündür kayıp olan Bahattin Türkmen’in (53) yaylada cansız bedeni bulundu.

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Damal ilçesinde 1 Temmuz’da kaybolan Bahattin Türkmen’in bulunması için ailesi İlçe Emniyet Amirliği’ne kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve polis özel harekat ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalar hem karadan hem de havadan devam ederken, Kalender Mahallesi yaylasında hayvan otlatan çobanlar bugün kayalıkların arasında ceset buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde cesedin 15 gündür kayıp olarak aranan Bahattin Türkmen’e ait olduğu belirlendi. Bekar olan Türkmen’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Ardahan#Damal#Kayıp

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