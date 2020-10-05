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Alper TURGUT/ POSOF (Ardahan), Yalçın ŞAHİN/(RİZE)(DHA)- İHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

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Ardahan'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesine, kar yağdı. Hava sıcaklığının düşmesiyle, deniz seviyesinden 2750 metre yüksekliğindeki Arsiyan Dağı ile 2550 rakımlı Ilgar Dağı’nın zirvesi, beyaza büründü. Bölgede yaşayanlar, Ardahan'ın Posof ve Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki dağlara her yıl bu aylarda kar yağdığını söyledi.

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  • Ardahanda mevsimin ilk karı yağdı
  • Ardahanda mevsimin ilk karı yağdı
  • Ardahanda mevsimin ilk karı yağdı
  • Ardahanda mevsimin ilk karı yağdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı. Ardahan'da gün içinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan'ın Posof ilçesi arasındaki 2550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.

KAÇKAR DAĞI’NIN ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'na ekim ayında kar yağdı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı'na kar yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Ekim ayında yağan kar nedeniyle hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesinde karla birlikte seyrine doyumsuz manzara oluştu.

Son dakika haberler: Ardahana mevsimin ilk karı yağdı


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