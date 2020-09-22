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Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Ardahan'a kar gibi dolu yağdı

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Ardahan'a kar gibi dolu yağdı
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ARDAHAN'ın yüksek kesimlerindeki yaylalara ve Damal ilçesine kar gibi dolu yağdı. Dolu nedeniyle bir anda her yer bembeyaz oldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Ardahan’da yüksek kesimlerine ve Damal ilçesine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Merkeze bağlı Çataldere köyünün deniz seviyesinden 2800 metre yükseklikteki yaylalarına yağan dolu, bir anda her yeri beyaza bürüdü. Damal ilçesinde de etkili olan dolu etrafı beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar, hava sıcaklıklarının oldukça düştüğünü, kar gibi dolu yağdığını görünce çok şaşırdıklarını söyledi.

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