Ardahan'a kar gibi dolu yağdı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Ardahan’da yüksek kesimlerine ve Damal ilçesine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Merkeze bağlı Çataldere köyünün deniz seviyesinden 2800 metre yükseklikteki yaylalarına yağan dolu, bir anda her yeri beyaza bürüdü. Damal ilçesinde de etkili olan dolu etrafı beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar, hava sıcaklıklarının oldukça düştüğünü, kar gibi dolu yağdığını görünce çok şaşırdıklarını söyledi.