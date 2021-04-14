MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArdahan'a gelen leylekler yuvalarını kuruyor
GeriGündem Ardahan'a gelen leylekler yuvalarını kuruyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Ardahan'a gelen leylekler yuvalarını kuruyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ardahan'a gelen leylekler yuvalarını kuruyor

BAHARIN müjdecisi olarak adlandırılan leylekler, geldikleri Ardahan'a yuvalarını yapmaya başladı.

Ardahana gelen leylekler yuvalarını kuruyor
Kışı sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla Ardahan’a gelmeye başladı. Özellikle elektrik direklerini mesken tutan leylekler, gün boyu doğadan topladıkları çalı ve otlara yuvalarını oluşturmaya başladı. Merkez Karagöl Mahallesi Sağlık Sokak'taki elektrik direğinin üzerine yuva yapan leylekler, topladıkları dalları birleştirdi. Mahalleli, leylekleri ilgiyle izledi.
Ardahana gelen leylekler yuvalarını kuruyor

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi