Ardahan Vali Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ardahan#Mustafa Berat Kasımoğlu#Disiplin Soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2026 09:30

Ardahan Vali Yardımcısı iken geçen hafta Yozgat’a atanan Mustafa Berat Kasımoğlu, hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

Ardahan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 05 Mart 2026 tarihi itibarıyla Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış; ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanun’un 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.

