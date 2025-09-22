Ardahan ile Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Güncelleme Tarihi:
Ardahan genelinde etkili olan soğuk hava yükseklerde, kar yağışı ve sise dönüştü.
Yağışla Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü.
Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu.
KARS'TA DAĞLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kars'ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının 7 dereceye düştüğü ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza büründü.
Ayrıca il genelinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.