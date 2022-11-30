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Ardahan Göle buz kesti: Sıfırın altında 4,3 derece

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#Soğuk#Meteoroloji#Ardahan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 13:27

Ardahan'da kar yağışı etkili olurken, kent merkezi beyaza büründü. En düşük hava sıcaklığı, eksi 4,3 derece olarak Göle ilçesinde ölçüldü.

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Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. En düşük hava sıcaklığının eksi 3,1 derece ölçüldüğü kent merkezi, kar yağışıyla bembeyaz oldu. Meteoroloji verilerine göre, Ardahan'da en düşük sıcaklık, Göle ilçesinde ölçüldü. Sıfırın altında 4,3 dereceyle Göle, kentin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Ardahan Göle buz kesti: Sıfırın altında 4,3 derece

İl merkezi ve ilçelerde en düşük sıcaklıklar ise Damal'da eksi 3,9, Hanak'ta eksi 4,0, Ardahan merkezde eksi 3,1, Posof'ta eksi 2,4, Çıldır'da eksi 2,2 derece olarak ölçüldü. 

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#Soğuk#Meteoroloji#Ardahan

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