Ardahan buz kesti, Göle -33,2'yi gördü

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Ardahan kent merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı -25,9 derece olarak ölçüldü. Ayaz nedeniyle sabah saatlerinde okul ve işlerine gidenler, zor durumda kaldı. Sokak hayvanları, kuşlar soğuktan etkilendi. Vatandaşlar soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kuşlar için kar üzerine buğday serpti. Sokak hayvanlarının tüyleri kırağı tuttu. Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinde etkili olan sis ve yolların buzlu olması ulaşımı da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, kat kat elbise giydiklerini fakat yine de üşüdüklerini söylediler.

Kentte mahalli gazete dağıtan Şenol Kirman, “Her sabah gazete dağıtırken üşümemek için kat kat elbise giyiyoruz. Lahana gibi kat kat giyiniyoruz ama yine de fayda vermiyor. 2 tane mont, altına yelek, altına 2 kazak, üst üste giymemize rağmen yine de üşüyoruz” dedi.

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Ardahan'ın ilçelerinde ise en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şöyle gerçekleşti: Göle 33,2, Hanak 24,4, Damal 22,3, Çıldır 21,1, Posof 18,8