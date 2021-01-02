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Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu

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Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu
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ARDAHAN'da etkili olan soğuk hava Halilefendi Mahallesi’ndeki Ardahan Kalesi'nin surlarında yaklaşık 5 metrelik sarkıtlar oluşturdu.

Ardahan’da bir haftadır etkili olan soğuk havanın etkisiyle buzdan sarkıtlar oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, geceleri yaşanan soğuklar nedeniyle oluşan kırağı ağaçları süslerken, evlerin bahçesinde kuruması için asılan çamaşırların buz tutması ilginç görüntülere ortaya çıkardı.

Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu

Soğuklar sebebiyle tarihi Ardahan Kalesi'ndeki kayalıklarda ise uzunluğu 5 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Sarkıtları görmek için gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.
Ardahan buz kesti; 5 metrelik sarkıtlar oluştu

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