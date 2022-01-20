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Ardahan -16'yı gördü, araçlar çalışmadı: Sıcak su dökmemizle bilikte donuyor

#Ardahan#Soğuk Hava#Kar Yağışı

Ardahan’da soğuk hava nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmadı. Aracını takviye yaparak çalıştıramayan Feridun Aydın, "Yaklaşık 10 kova sıcak su döktük. Su dökmemizle birlikte donuyor" dedi.

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Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmazken, camlar buz tuttu.

Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 16 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 19'u gördü.

Ardahan -16yı gördü, araçlar çalışmadı: Sıcak su dökmemizle bilikte donuyor

Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Aracını takviye yaparak çalıştıramayan Feridun Aydın, sıcak su dökerek çalıştırabildi. Feridun Aydın, dondurucu soğuklarda yaşamak gerçekten çok zor diyerek, ’’Aracı takviye yaparak çalıştırmaya çalıştık olmadı. Yaklaşık 10 kova sıcak su döktük. Su dökmemizle birlikte donuyor’’ dedi.

Ardahan -16yı gördü, araçlar çalışmadı: Sıcak su dökmemizle bilikte donuyor

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#Ardahan#Soğuk Hava#Kar Yağışı

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