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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 02.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Arda’dan iyi haber

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Arda’dan iyi haber

İki trafik magandasının saldırısıyla yoğun bakıma alınan veteriner Arda Erdabak, 30 saat sonra solunum cihazından ayrıldı. Soluk alması ve kalp ritmi düzelen Arda Erdabak, beynindeki ödem nedeniyle tedbir için yeniden uyutuldu.

İstanbul’da hasta bir köpeği tedavi etmek için Büyükçekmece’deki kliniğine giderken, Esenyurt’ta otomobilinin önünü kesen iki magandanın saldırısı sonucu yoğun bakıma alınan Arda Erdabak’tan iyi haber geldi. Yoğun bakımda solunum desteği alan Arda Erdabak, 30 saat sonunda cihazdan çıkartılarak uyandırıldı. Solunumu ve kalp ritmi düzelen Arda Erdabak, beynindeki ödem nedeniyle geçici olarak yeniden uyutuldu.

Arda’dan iyi haber

TUTUKLANDILAR

Arda Erdabak’a saldıran Deniz Gülmez ile Ahmetcan Gülersöyler, savcının talimatıyla bir gece daha Emniyet’te tutuldu. Emniyet’teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen magandalar tutuklandı.

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