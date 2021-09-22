Arda Yurtseven bulundu mu? Sosyal medya 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in bulunması için seferber oldu

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İstanbul Kartal'da yaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'den hafta sonundan bu yana haber alınamıyor. Son olarak Kartal’ın Esentepe mahallesinde görülen 16 yaşındaki Arda Yurtseven’den kursa gitmek için evinden ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği’nden yapılan açıklamada “Okulumuz öğrencilerinden Arda Yurtseven, Kartal Esentepe mahallesindeki evinden üzerinde gri tişört ve çantası ile siyah yol bisikleti kullanarak ayrılmış. En son Kartal civarında görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.