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Arda Turan’ın parasıyla ödeme yapmış

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#Seçil Erzan#Arda Turan#Fatih Terim
Arda Turan’ın parasıyla ödeme yapmış
Özge EĞRİKARElif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:00

Yüksek getirili gizli fon vaadiyle Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 30’un üzerinde kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan, hakkında açılan 4 yeni dava kapsamında savunma yaptı.

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Erzan ilk olarak şüpheli - müştekiler Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan’a yönelik “dolandırıcılık” suçundan açılan dava kapsamında savunma yaptı. Erzan savunmasında, “Süleyman Aslan’dan 10 milyon TL para aldım. 14 milyon TL olarak geri ödedim. Aslan’a defalarca para ödedim. Fazladan ödediğim 3 milyon dolar var. Mojtaba’dan 200 bin dolar para aldım, onu da faiziyle geri ödedim. Para bulmak zorunda kaldığım dönemde bu parayı Mojtaba’dan aldım. Mojtaba ve Süleyman Aslan’a asla bir fondan bahsetmedim, onlardan paraları fon için değil borç olarak aldım. Mojtaba ve Süleyman’a, Arda Turan’ın parasıyla da ödeme yaptığım oldu” dedi.

‘GÜVENEREK VERDİM’

Haghani ise savunmasında, ‘Seçil Erzan bize ‘Fatih Terim fonu var, bazen boşluk oluyor bunu kapatmamız gerekiyor, siz de katılabilirsiniz’ dedi. Fatih Terim fonu dediği için güvenerek para verdim. 200 bin dolar verdim. Geri alamadım” dedi. Mahkeme, 4 dava dosyasını, dava konuları aynı olduğu gerekçesiyle ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

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#Seçil Erzan#Arda Turan#Fatih Terim

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