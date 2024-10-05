Arda Turan’ın parasıyla ödeme yapmış

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Erzan ilk olarak şüpheli - müştekiler Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan’a yönelik “dolandırıcılık” suçundan açılan dava kapsamında savunma yaptı. Erzan savunmasında, “Süleyman Aslan’dan 10 milyon TL para aldım. 14 milyon TL olarak geri ödedim. Aslan’a defalarca para ödedim. Fazladan ödediğim 3 milyon dolar var. Mojtaba’dan 200 bin dolar para aldım, onu da faiziyle geri ödedim. Para bulmak zorunda kaldığım dönemde bu parayı Mojtaba’dan aldım. Mojtaba ve Süleyman Aslan’a asla bir fondan bahsetmedim, onlardan paraları fon için değil borç olarak aldım. Mojtaba ve Süleyman’a, Arda Turan’ın parasıyla da ödeme yaptığım oldu” dedi.

‘GÜVENEREK VERDİM’

Haghani ise savunmasında, ‘Seçil Erzan bize ‘Fatih Terim fonu var, bazen boşluk oluyor bunu kapatmamız gerekiyor, siz de katılabilirsiniz’ dedi. Fatih Terim fonu dediği için güvenerek para verdim. 200 bin dolar verdim. Geri alamadım” dedi. Mahkeme, 4 dava dosyasını, dava konuları aynı olduğu gerekçesiyle ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.