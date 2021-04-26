MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArda kalp nakli bekliyor
GeriGündem Arda kalp nakli bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Arda kalp nakli bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arda kalp nakli bekliyor

Henüz 7 yaşındayken babasını kalp krizinden kaybeden, kendisinde de ciddi kalp yetmezliği bulunan 14 yaşındaki Arda Çetinkaya’nın sağlığına kavuşabilmesi için kalp nakli olması gerekiyor.

Yaşamını sürdürebilmesi için Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılan ameliyatla iki yapay kalp takılan Çetinkaya, uygun kalbin bulunacağı günün hayaliyle yaşıyor. Arda’nın annesi Naile Çetinkaya ise oğlunun 8 yaşındayken top oynadığı sırada göğüs ağrısı yaşaması üzerine gittikleri hastanede kendisine kalp ritim bozukluğu ve kalp kapakçığında çökme teşhisi konulduğunu anlatıyor.

'EŞİM ÖLDÜ, ÇOCUĞUM ÖLMESİN'

Arda’nın sağlığına kavuşması için kalp nakline ihtiyacı olduğunu söyleyen anne Çetinkaya, “Arda için kalp nakli beklemezken organ bağışının bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. Eşimi kaybettim ama çocuğum ölmesin istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi