Arda kalp nakli bekliyor

Yaşamını sürdürebilmesi için Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılan ameliyatla iki yapay kalp takılan Çetinkaya, uygun kalbin bulunacağı günün hayaliyle yaşıyor. Arda’nın annesi Naile Çetinkaya ise oğlunun 8 yaşındayken top oynadığı sırada göğüs ağrısı yaşaması üzerine gittikleri hastanede kendisine kalp ritim bozukluğu ve kalp kapakçığında çökme teşhisi konulduğunu anlatıyor.

'EŞİM ÖLDÜ, ÇOCUĞUM ÖLMESİN'



Arda’nın sağlığına kavuşması için kalp nakline ihtiyacı olduğunu söyleyen anne Çetinkaya, “Arda için kalp nakli beklemezken organ bağışının bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. Eşimi kaybettim ama çocuğum ölmesin istiyorum” ifadelerini kullandı.

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