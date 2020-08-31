Arbede çıkarıp gazetecileri dövdüler

CHP Gençlik Kolları Kongresi Bornova’daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Tiyatrosu’nda önceki gün yapıldı. Başkan açıklandığı sırada iki grup arasında arbede çıktı. Karşılıklı yumruklaşmalar oldu. O anları görüntülemeye çalışan gazeteciler de saldırıya uğradı. Muhabirler Oktay Güçtekin ve Tenzile Aşçı kendilerine saldıranlardan şikâyetçi oldu. Tenzile Aşçı yaşananları, “Linç girişimi oldu. Orada telefonum da gasp edildi. Bir başka arkadaşımızın başına sandalye fırlatıldı. Sadece basın mensubu olduğumuz ve işimizi yaptığımız için saldırıya uğradık” dedi.

PARTİMİZDE BARINAMAZLAR

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilere saldırının asla kabul edilemeyeceğini ve CHP’nin adının kavgalarla anılmasına izin vermeyeceklerini belirterek şunları söyledi: “Burada bir provokasyon var. Bu olayın sorumluları CHP terbiyesi almış olamaz ve partimizde barınamaz. Bu saldırılar kimsenin yanına kâr kalmayacaktır.”

TGS: KABUL EDİLEMEZ

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Hüner de kongreye çağrılı davet edilen basın mensuplarına saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Hüner, “Faillerin bir an önce yakalanıp ceza almalarını talep ediyoruz” dedi.