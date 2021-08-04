Arazöz nedir, kullanım amacı nedir?

Arazöz, kamyon, traktör türünde bir taşıta su tankı ve sulama sistemi yerleştirilerek imal edilen ve genellikle ön ya da arkasında sulama düzeneği bulunan motorlu araçtır.

Arazöz, yolları ve meydanlarının temizlenmesinde ve de yol kenarlarında bulunan yeşillikleri sulama için kullanılır. Gerek yol üstü, gerekse yol kenarlarında oluşan pisliklerin sulama yöntemiyle temizler. Toprak, bozuk satıhlı ve stabilize yollardaki toz oluşumunu engellemek için de faydalanılır. Yapı inşaatları ve özellikle yol inşaatlarında çalışan makinelerin su teminini sağlamak için de kullanılır.

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