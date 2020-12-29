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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Araziye uçan motosikletin yanında ölü bulundu

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Araziye uçan motosikletin yanında ölü bulundu
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KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp, boş araziye savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Afganistan uyruklu olduğu üzerinde durulan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Araziye uçan motosikletin yanında ölü bulundu
Kaza, saat 13.00 sıralarında Aziziye- Yukarı Göndelen Mahallesi yolunda meydana geldi. Yoldan geçenler, boş bir arazide motosiklet ve yanında yerde yatan kişiyi fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kontrolden çıkıp boş araziye savrulduğu tahmin edilen motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Afganistan uyruklu olduğu üzerinde durdukları sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 

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