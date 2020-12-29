Araziye uçan motosikletin yanında ölü bulundu

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aziziye- Yukarı Göndelen Mahallesi yolunda meydana geldi. Yoldan geçenler, boş bir arazide motosiklet ve yanında yerde yatan kişiyi fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kontrolden çıkıp boş araziye savrulduğu tahmin edilen motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Afganistan uyruklu olduğu üzerinde durdukları sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.