Arazide bıldırcın sesi çıkaran cihazlar bulundu

Usulsüz avcılıkla mücadele eden jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Çakmak ve Göbü mahallelerinde gece devriyesine çıktı. Kırsal araziden yoğun kuş sesi gelmesi üzerine, arazi ve çevresini yaya olarak araştıran ekipler, elektronik cihazlar buldu. Cihazların, yaban hayvanlarını yanıltıcı bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihazlar olduğu tespit edildi. Malzemelere el konulurken, cihazları araziye bırakanların bulunması için soruşturma başlatıldı.