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'Arazi' tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü

#Mersin#Tarsus#Cinayet
Arazi tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ahmet Köse (49), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse (63) ile yeğeni Eyüp Köse'yi (41) pompalı tüfekle öldürdü.

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)- Olay, ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Köse, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse ile yeğeni Eyüp Köse'ye pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Köse ile oğlu Eyüp Köse'nin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ahmet Köse de jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen baba ile oğlun yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Mersin#Tarsus#Cinayet