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Arazi tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

#Kastamonu#Taşköprü#Kavga
Arazi tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Yaşar A. (50), arazi satışı nedeniyle tartıştığı kayınpederi Şakir K. (65) ve kayınbiraderi Muharrem K.’yı (33) tabancayla vurarak yaraladı.

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Karasait Mahallesi meydana gelen olayda, Yaşar A., iddiaya göre, kayınpederi Şakir K.’nın Afşar köyündeki arazisini satın almak istedi. Kayınpederi Şakir K.’nın tarlayı başkasına sattığını öğrenen Yaşar A., cadde üzerinde karşılaştığı kayınpederi ve kayınbiraderi Muharrem K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar A., üzerinde bulunan tabancayla Şakir K. ve Muharrem K.’ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şakir K. ve oğlu Muharrem K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba- oğul, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşar A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kastamonu#Taşköprü#Kavga

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