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Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

Arazi meselesi yüzünden tartıştığı akrabasını öldürdü

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Arazi meselesi yüzünden tartıştığı akrabasını öldürdü
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ÇORUM'un İskilip ilçesinde Ömer Saka (65), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Hamdi Saka'yı (25) tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Ömer Saka ile amcasının torunu Hamdi Saka arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ömer Saka evinden aldığı tüfekle Hamdi Saka’ya ateş etti. Ömer Saka, vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Ömer Saka ise kaçtı. Komşuların yardımıyla otomobille hastaneye götürülmek istenen Saka, yolda yaşamını yitirdi.

Hamdi Saka'nın cansız bedeni otopsi için İskilip Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ömer Saka ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

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