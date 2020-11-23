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İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

Arazi kavgasında ağabeyini öldürdü

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Arazi kavgasında ağabeyini öldürdü
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TRABZON’un Düzköy ilçesinde Ahmet K. (61), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Ali K.'yi (70) tabancayla vurarak öldürdü.

Arazi kavgasında ağabeyini öldürdü
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çalköy Camii Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet ve ağabeyi Ali K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ahmet K. ruhsatsız tabancasıyla ağabeyi Ali K.'ye birkaç el ateş etti. Ali K. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyup, olay yerine gelenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri Ahmet K.'yi gözaltına aldı. Ali K.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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