Arazi kavgası kanlı bitti! Silahlı çiftçi komşusunu vurup öldürdü

#Sivas#Arazi Kavgası#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 16:17

Sivas'ın Hafik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 69 yaşındaki Adil S.'nin tabancayla vurduğu 70 yaşındaki Mustafa Çatak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Üreğil köyünde meydana geldi. Köyde tarlasını ölçtürmek için Kadastro ekiplerini çağıran evli, 6 çocuklu Mustafa Çatak ile komşusu Adil S. arasında arazi sınırı nedeniyle kavga çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Büyüyen kavgada Adil S., üzerinde bulunan tabancayla Mustafa Çatak'a ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Çatak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çatak'ın cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin morguna kaldırıldı.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından kaçan şüpheli Adil S.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarma komando timleri de arama çalışmalarına dahil edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

